Ver.di kündigt zweitägigen Streik am Flughafen München an: Flugreisende müssen mit einem stark reduzierten Flugplan rechnen

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat zu einem 48-stündigen Warnstreik, beginnend am Donnerstag, den 27.02. um 0:00 Uhr bis Freitag, den 28.02. um 24 Uhr, am Flughafen München aufgerufen. Da Airport-Beschäftigte der Flughafen München GmbH (FMG), der für die Passagierkontrollen zuständigen Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM), der Flugzeugabfertigungsgesellschaften AeroGround und SwissportLosch sowie weiterer Abfertigungsdienstleister zum Streik aufgerufen werden, rechnet der Flughafen München mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Passagiere müssen sich auf einen stark reduzierten Flugplan und Verspätungen einstellen. Ziel des Flughafens, der Airlines und aller Partner ist es, mit vorausschauender Planung für größtmögliche Stabilität zu sorgen und Unannehmlichkeiten für Reisende im Rahmen der Gegebenheiten zu reduzieren.

Von den insgesamt über 1.600 geplanten Flugbewegungen werden die Airlines voraussichtlich den größten Teil annullieren. Der Flughafen München empfiehlt Passagieren, sich frühzeitig bei der jeweiligen Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren. Sollte die jeweilige Airline Flüge annulliert haben, wird empfohlen, nicht an den Flughafen anzureisen und die Buchungswebseiten oder Hotlines des entsprechenden Reiseanbieters oder der Fluggesellschaft zu nutzen.

Weitere Informationen sind auf der Website des Flughafens unter www.munich-airport.de und den Webseiten der Airlines verfügbar. Für Samstag erwartet der Flughafen wieder einen weitgehend regulären Flugbetrieb.