Bright Eyes – 26.08.2022 Muffathalle München

support Penelope Isles

Fast zehn Jahre haben sich Bright Eyes Zeit gelassen, um ein Lebenszeichen von sich zu geben. Nach dem im Jahr 2011 erschienenen „The People’s Key“ war die legendäre Folk-Formation erst mal im Pause-Modus und jeder ging seiner eigenen Wege. Das hat nun ein Ende: Frontmann Conor Oberst, Mike Mogis und Nathaniel Walcott kündigten nämlich Anfang des Jahres überraschend ihre Wiedervereinigung und ein neues Album an, was bei den Fans einen Sturm der Euphorie auslöste. Natürlich darf man sich da auch auf eine Tour freuen – und auf eine Band, die wie kaum eine andere den Songwriter-Sound der Nullerjahre prägte.

BRIGHT EYES spenden in Zusammenarbeit mit PLUS1.org 1€ pro Ticket an Organisationen, die hilfsbedürftigen Menschen zu einem Leben in Würde und Gerechtigkeit verhelfen. www.plus1.org