Giovanni Zarrella – 29.09.22 Circus Krone München

Große deutsche Hits auf Italienisch



Er hat sich in den letzten beiden Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit in die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche gearbeitet: GIOVANNI ZARRELLA. Mit großem Fleiß, Vielseitigkeit und seinem italienischen Charme ist er der Aufsteiger der letzten Jahre und auf dem Weg zum absoluten Superstar. Seine Leidenschaft für die Musik steht für GIOVANNI ZAR-RELLA seit Jahren im Mittelpunkt und sein großer Traum wird sich 2022 endlich erfüllen: Ab Sep-tember 2022 wird der charismatische Entertainer mit seiner großartigen Live-Band – bekannt aus seiner eigenen ZDF-SHOW – erstmals in seiner Karriere auf große Solo-Tournee gehen und neben den größten deutschen Hits auf Italienisch, Pop-Klassiker aus seiner Heimat und einige musikalische Überraschungen, live präsentieren. Italienische Lebensfreude pur und großes En-tertainment für Deutschlands Bühnen!

Tickets gibt es ab 10.11.2021 exklusiv bei www.eventim.de und ab dem 12.11.2021 auch an al-len bekannten Vorverkaufsstellen.

Seit Giovanni Zarrella im Sommer 2019 sein gefeiertes „La vita è bella“ – Solodebüt vorgelegt hat, zählt er zu den größten Stars der aktuellen Popschlager-Landschaft: Direkt auf Platz 2 in Deutschland und danach 15 Monate lang nonstop in den Top-100 vertreten, gab’s zwischenzeitlich jede Menge Edelme-tall. Mit seinem 2. Album „CIAO“ hat der sympathische Sänger noch einen draufgesetzt und sofort die Spitze der internationalen deutschen Charts erobert. Damit nicht genug: Mit seiner eigenen ZDF-Musikshow, die im September 2021 erfolgreich Premiere feierte, folgte gleich der nächste Ritterschlag. Mit über 3,8 Millionen Zuschauer machte die erste „Giovanni Zarrella Show“ das Rennen der Samstag-abendshows. Eine beeindruckende Präsentation seiner ganz eigenen Vielfältigkeit, seiner Entertainer-Qualitäten und seiner Musikalität – zusammen mit vielen nationalen und internationalen Star-Gästen.

Ab September 2022 wird Giovanni Zarrella endlich mit seinem italienischen Temperament sonniges Dolce-Vita-Feeling live auf die Bühne bringen, wenn er musikalisch eine gelungene Brücke zwischen den größten Klassikern der jüngeren deutschen Musikkultur und der Sprache seines Elternhauses 29.09.2022 – Circus Krone – 20.00 Uhr

schlägt und vollkommen neu und auf seine eigene Art und Weise präsentiert. Mit seiner großartigen Live-Band und einem 2-Stunden Programm erfüllt er sich dabei einen lang gehegten Traum. Aufge-wachsen als Sohn italienischer Eltern im beschaulichen Hechingen, kehrt Giovanni Zarrella zurück zu seinen Wurzeln: Zur Musik, mit der für ihn alles begann. Schon in jungen Jahren widmete sich der an-sonsten bekanntermaßen fußballbegeisterte Giovanni dem Klavier und nahm als Teenager auch Ge-sangsunterricht. Sein Antrieb war derselbe Traum, den schon sein Vater Bruno hatte: Als Musiker auf den größten Bühnen zu stehen, die Menschen mit Liedern zu begeistern, sie zumindest für den Mo-ment dem Alltag zu entreißen. Zarella Jr. verwirklichte diesen Traum 2001 mit der Gruppe Bro’Sis. Bis 2006 verkaufte die gecastete Band über vier Millionen Tonträger und räumte sämtliche Awards (u.a. Bravo Otto Gold, Top Of The Pops Award, Goldene Europa, Bambi) sowie jede Menge Gold- und Platin-auszeichnungen ab.

Mit dem Rückenwind der vielen Bro’Sis Hits (u.a. „I Believe“, „Do You“) ins neue Jahrtausend gestartet, hat der seit 2005 mit Jana Ina Verheiratete in den letzten 15 Jahren zwar auch in vielen anderen Berei-chen geglänzt – als Moderator, Gast-Schauspieler, Synchronsprecher, Social-Media-Größe, begnadeter Fußballer und nicht zuletzt auch als Tänzer bei „Let’s Dance“ – doch er kehrte immer wieder zur Musik zurück und verzeichnete auch als Solomusiker schon etliche Erfolge: Angefangen bei der Top-10-Single „Wundervoll“ (2008) über „I Can’t Dance Alone“ feat. Ross Antony bis hin zu den packenden Rat-Pack Interpretationen wie „Only Man In The World“ (mit dem Trio Vintage Vegas). Im Sommer 2019 begann schließlich mit seinem Popschlager-Solodebüt eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten Jahre. Am 12.11.2021 erscheint die Gold-Edition seines aktuellen Albums „CIAO“, inklusive 12 neuer Songs auf Italienisch aus seinen TV-Shows. Am 13.11.2021 wird die 2. „Giovanni Zarrella Show“, um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen sein. Und deshalb ist es nur konsequent, dass er sich im September 2022 endlich seinen Lebenstraum erfüllt: Eine eigene Solo-Tournee mit großer Live-Band durch die Konzert-säle der Republik.

Quelle: Semmel Concerts

Exklusiver Eventim Pre-Sale: Mi., 10.11.2021 | 10:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 12.11.2021 | 10:00 Uhr

Tickets >>