Jesper Munk & The Cassette Head Band – 02.09.2022 Muffathalle München

Taped Heart Sounds Tour

Münchens Ausnahmemusiker Jesper Munk meldet sich mit einem neuen Album zurück. Mitten in der Pandemie entstanden, beschreibt der Musiker das „Taped Heart Sounds“ betitelte Werk am besten selbst: „Wenn es eine Möglichkeit gibt, dich in Form eines Albums zu umarmen, würde ich es so versuchen.“ Jetzt darf man sich auch live musikalisch umarmen lassen, denn gemeinsam mit der Cassette Head Band geht es auf Tour – mit ganz besonderen Liedern. Munk nahm eigene Versionen von Songs auf, die ihn stets inspiriert haben. Die Liste der Künstler geht von Tom Waits und J.J. Cale bis hin zu Etta James und Jacques Brel.

Fr 02.09.

Konzert

Einlass: 19Uhr Beginn: 20Uhr

Ort: MuffathalleMünchen

VVK € 26 zzgl. Gebühren / AK € 32

Präsentiert von In München

