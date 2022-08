Munich Irish Nights 2022

Live-Musik & Dance, Irish Drinks, Food & noch viel mehr bringen vom 26.08. bis 28.08.2022 das Feeling von der Grünen Insel in die Münchner Innenstadt. Denn das Team der Daly Gastronomie sorgt mit dem Munich Irish Network e. V. für Festival-Stimmung am Rindermarkt. Dafür stehen tolle Bands und Highlights auf dem Programm, die ein Wochenende voller „music and fun“ versprechen – bei freiem Eintritt!

Einer der Höhepunkte wird der musikalische Auftritt von Oberbürgermeister Dieter Reiter zusammen mit der Paul Daly Band am Samstag, 27.08.2022 ab 20 Uhr sein.

Los geht’s am Freitag, 26.08.2022 ab 16 Uhr nach der Eröffnungsrede durch Paul Daly und Oberbürgermeister Dieter Reiter mit der Band „Greensleeves“ und ihrer traditionellen irischen Musik.

Weitere Highlights sind am Samstag u. a. die preisgekrönten Sweeney McAvinchey Dancers, die sogar dreimal die Bühne mit ihren Step-Einlagen zum Beben bringen werden.

Am Sonntag klingt der Abend dann mit der Kilians-House-Band „The Monks“ aus. Und mit der Combo „Malon Way“ kann man – Hand aufs Herz – behaupten, dass für jeden Geschmack etwas beim Munich Irish Nights Festival 2022 geboten sein wird.

Das komplette Programm ist unter www.munich-irish-nights.com zu finden. Eintritt frei.

Durch die Unterstützung von Augustiner, Guinness, Jameson, weinundbar.de und Magners sowie die Münchner Innenstadtwirte ist es möglich, dieses Festival ohne Eintritt anzubieten.