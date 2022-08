Robbie Williams – One Show & One Night Only – 27.08.2022 Messe München

ONE SHOW & ONE NIGHT ONLY

Einmaliges Live–Konzert des britischen Superstars 2022 in München, präsentiert von Leutgeb Entertainment Group.

Seine Live–Performances sind legendär: Robbie Williams kommt im Sommer 2022 mit einer

gigantischen Show auf das Open Air–Gelände der Messe München. Fans werden die

Gelegenheit haben den weltweit gefeierten Sänger am 27. August 2022 bei diesem

einzigartigen Event zu erleben. Es wird eines der größten Live–Konzerte seiner bisherigen

Karriere in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein.

„Ich kann es kaum erwarten nächstes Jahr nach München zu kommen. München war schon

immer einer meiner Lieblingsorte live zu spielen und ich habe sehr schöne Erinnerungen.

Meine deutschen Fans sind einfach fantastisch. Ich freue mich für sie und all meine Fans in

Europa zu spielen. Wir alle haben Live–Musik vermisst und das Konzert wird für uns alle ein

Fest der Herzen und Sinne sein“, verrät der britische Weltstar, der mit Megahits wie „Let Me

Entertain You“, „She’s The One“, „Feel“ oder „Angels“ zum erfolgreichsten britischen Solo–

Künstler aller Zeiten aufgestiegen ist und mit seinen Auftritten nicht nur bei den weiblichen

Fans regelmäßig einen unvergleichlichen Hype auslöst.

Das Deutschlandkonzert 2022 wird ein Meilenstein seiner bisherigen Karriere, ein Megaevent, vergleichbar nur mit seinem Auftritt auf dem britischen Knebworth Festival 2003, bei dem er drei Nächte lang über 375.000 Fans begeisterte und Pop–Geschichte schrieb.

In der Top–Location der Messe München wird der Ausnahmekünstler auf einer riesigen

exklusiv für diese Show entworfenen Bühne auftreten und sein Publikum mit spektakulären

akustischen und visuellen Eindrücken überraschen und begeistern.

Veranstalter des Events ist die Leutgeb Entertainment Group, die sich seit über zehn Jahren

für Auftritte und Tourneen zahlreicher internationaler Künstler v.a. in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich zeichnet. Das Konzert mit Robbie Williams ist dabei eines von drei herausragenden Events im Back–To–Live–Sommer 2022: Mit dem deutschen Super–Star Helene Fischer am 20. August 2022 und dem Volks–Rock ́n ́Roller Andreas Gabalier am 06. August 2022 werden zwei der erfolgreichsten Künstler des deutschen Schlagers auf dem Freigelände der Messe München jeweils ein Mega–Konzert geben.

„Das wird eine echte Sensation“, freut sich Klaus Leutgeb, CEO von Leutgeb Entertainment,

„ein Live–Auftritt von Robbie ist mit nichts zu vergleichen – er ist nicht nur ein großartiger

Sänger, sondern auch einer der besten Entertainer weltweit!“.

Robbie ist einer der weltweit erfolgreichsten Sänger aller Zeiten. Mit sechs Alben in den

britischen Top 100, 80 Millionen verkauften Alben weltweit, 14 Nummer–eins–Singles und einem sagenhaften Rekord von 18 BRIT Awards ist er unvergleichbar mit jedem anderen

Künstler in der Musikgeschichte.

2019 sicherte er sich mit seinem Album “The Christmas Present” sein 13. Nummer–eins–

Album in Großbritannien. Somit liegt er nun gleichauf mit Elvis Presley, der übrigens die

meisten Nummer–eins–Alben in der britischen Geschichte erzielt hat. Der gesamt Chart–

Rekord von Robbie mit all seinen Solo– und Take That–Alben liegt bei 17, was ihn zu einem

der Top drei Künstler in der Geschichte mit den meisten Nummer–eins–Platzierungen

innerhalb eines Musik–Kataloges macht. Darüber hinaus war er 2006 einer der Mitgründer von “Soccer Aid” für UNICEF und erzielte hier 47 Millionen Pfund für wohltätige Zwecke.

Tickets unter www.muenchenticket.de