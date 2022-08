Veterinary Street Jazz Band „Jazz mit Knoff-Hoff“ im Wirtshaus zum Isartal

Aus dem Isartal nicht mehr wegzudenken ist die Veterinary Street Jazz Band. Jazzfeeling , Präzision und spielerischer Einfallsreichtum im Geiste der Musik aus New Orleans und Chicago der 20 er und 30 er Jahre, das sind die Markenzeichen der VSJB. Neben ihrer umfangreichen Konzerttätigkeit, die das Orchester auch regelmäßig in den Gasteig Münchens fährt, hat die VSJB weit über hundert Livesendungen im Bayerischen Rundfunk bestritten und sechs CD´s aufgenommen. Doch die Herren persönlich zu Gast zu haben ist ein Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Erinnern Sie sich noch an die Knoff-Hoff-Show? Das war d a s Ereignis im Fernsehen am Sonntag Abend. Joachim Bublath sprengte sein Fernseh-Studio in die Luft, und eine kauzige Jazz-Band lieferte die Musik dazu. Die Show liegt auf Eis, die Jazz-Band spielt immer noch heiß und zwar seit Jahren! Seit 30 Jahren jeden Donnerstag im Münchner Süden, im Isartal!

Einlass: 19:15

Beginn: 20:00

Preis: 8 € (erm. 6 €)