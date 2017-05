Veranstaltungstipp: Muttertag im Tierpark Hellabrunn

Auch in diesem Jahr ist der Muttertag nicht nur für Mütter, sondern für alle Besucher des Tierparks ein ganz besonderer Tag: am Sonntag, den 14. Mai gibt es bei spannenden Tierpfleger-Treffpunkten und einer Quiz-Rallye durch Hellabrunn allerhand wissenswerte Informationen zu tierischen Mutter-Kind-Beziehungen.

Der kommende Sonntag steht auch in Hellabrunn ganz im Zeichen der Mütter. So können die Besucher nicht nur Eisbären-Mama Giovanna, die Orang-Utan-Mütter Matra und Sitti sowie Nashorn-Mutter Rapti besuchen, sondern auch bei einer Muttertags-Rallye durch den Tierpark teilnehmen. An den Service-Centern am Flamingo- und Isar-Eingang sind die Teilnahmekarten erhältlich. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr etwas zu gewinnen: Der Hauptpreis ist eine einjährige Tierpatenschaft für Königspinguin-Dame Vienna! Zweiter und Dritter Preis sind jeweils eine Familien-Jahreskarte.

Bei verschiedenen Tierarten gibt es außerdem – exklusiv am Muttertag – Tierpfleger-Treffpunkte. So erwarten die Besucher unter anderem bei den Banggai-Kardinalbarschen (11 Uhr), den Roten Riesenkängurus (12.00 Uhr), den Königspinguinen (13.30 Uhr) und den Orang-Utans (15.30 Uhr) Tierpfleger, die Interessantes, Überraschendes und Erstaunliches über Tiermütter und deren Nachwuchs zum Besten geben.