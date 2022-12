Verbessertes Warnsystem in München

Das Warnsystem der Landeshauptstadt München ist durch die Kooperation mit Ströer erneut verbessert worden. Zukünftig werden auf den groß- und kleinformatigen digitalen Stadtinformationsanlagen in U- und S-Bahnhöfen sowie an der Straße aktuelle Warnmeldungen gezeigt.

Das Warnsystem der Stadt München besteht aus mehreren Säulen: Dazu zählen Rundfunkmeldungen und Durchsagen mit Lautsprecherwagen der Feuerwehr, aber auch Warnungen über soziale Medien und auf der Internetseite der Feuerwehr München. Nun konnte ein weiterer wichtiger Baustein in das Warnsystem integriert werden.

Durch eine Kooperation mit Ströer werden nun die Warnmeldungen der Landeshauptstadt München auch auf den digitalen Infoscreens in U- und S-Bahnhöfen und auf den Stadtinformationsanlagen an der Straße imWarnbereich angezeigt. Dadurch können amtliche Warnmeldungen nochweiter verbreitet und ein noch größerer Teil der Bevölkerung in kurzer Zeiterreicht werden.

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl: „In Krisen ist Kommunikation extrem wichtig. Sie muss schnell und klar sein und möglichst viele Menschen der Stadtbevölkerung erreichen. Die Warnmeldungen auf den Anzeigetafeln sind ein erster Schritt in diese Richtung. Mich freut es, dass wir mit diesem System viele Zielgruppen erreichen. Das Warnsystem erreicht durch die Visualisierung gehörlose Bürger*innen und die Warnungen können in leichter Sprache gesendet werden.“

Ausgelöst wird die Anzeige durch eine amtliche Warnung, die in München lokal durch die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr ausgegeben wird oder regional bzw. bundesweit vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.