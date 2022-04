Verbesserungen für Rad- und Fußverkehr rund um Sendlinger-Tor-Platz

Der Mobilitätsausschuss hat jetzt einer neuen Gestaltung des Straßenraums rund um den Sendlinger-Tor-Platz mit breiteren und sicheren Radwegen sowie Verbesserungen für den Fußverkehr und mobilitätseingeschränkte Personen zugestimmt. Ursprünglich war geplant, den Verkehrsraum nach dem Ende der SWM-Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor weitestgehend wieder wie zuvor herzustellen. Durch die zwischenzeitliche Übernahme der Bürgerbegehren Altstadtradlring und Radentscheid haben sich jedoch die Anforderungen an die Radinfrastruktur verändert. Die Oberfläche soll nun radentscheidskonform wiederhergestellt werden: Im Bereich Oberanger entsteht auf beiden Seiten ein 2,30 Meter breiter, baulicher Radweg plus Sicherheitstrennstreifen von 0,50 Meter, ebenso im Anschlussbereich Lindwurmstraße zum Sendlinger-Tor-Platz hin. Von der Sonnenstraße her kommend wird der Radweg auf 4,00 Meter plus Sicherheitstrennstreifen verbreitert.

Auch für Zufußgehende und mobilitätseingeschränkte Personen gibt es einige Verbesserungen: Fußgänger*innen können künftig zusätzlich auch an allen Seiten der Kreuzung Oberanger/Herzog-Wilhelm-Straße/An der Hauptfeuerwache queren. Die Bushaltestellen an der Lindwurmstraße (stadtein- und -auswärts) sowie jene am Oberanger werden barrierefrei ausgebaut. Die Fahrstühle, die bisher die Ebene der U1/U2/U7/U8 mit dem Sperrengeschoss verbanden, fahren künftig bis zur Oberfläche im Bereich der ehemaligen freien Rechtsabbiegespur vom Oberanger in die Sonnenstraße. Der Fußverkehr erhält mehr Zeit, um die Straßen zu überqueren. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Die neue Verkehrsplanung fürs Sendlinger Tor ist ein großer Wurf. Endlich werden Fußgänger*innen und Radfahrer*innen bei der Verteilung des Straßenraums angemessen berücksichtigt. Die Baustelle am Sendlinger-Tor-Platz geht auf die Zielgerade und auf das Ergebnis können sich alle Münchner*innen freuen: Der neue Platz wird ein attraktives Entrée zur Fußgängerzone.“ Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Der Verkehrsknoten am Sendlinger Tor gewinnt dankt der Umplanung deutlich an Attraktivität für Radler*innen und Fußgänger*innen. Sie sind dort künftig viel sicherer unterwegs. Damit machen wir wieder einen kleinen, aber wichtigen Schritt in Richtung Verkehrswende.“