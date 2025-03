Verbotenen Prostitutionsausübung – Polizei führte Schwerpunktkontrolle durch

Am Donnerstag, 06.03.2025, führte die Münchner Kriminalpolizei einen

Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der verbotenen Prostitutionsausübung durch.

Im Rahmen der Kontrollen in mehreren Hotels und Wohnungen wurden sechs Frauen im

Alter zwischen 22 und 38 Jahren, jeweils mit ungarischer, kolumbianischer, kasachischer

und spanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland und eine 31-

Jährige mit Wohnsitz in Deutschland festgestellt, die im Sperrbezirk verbotswidrig

Prostitutionsleistungen anboten.

In sechs Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der verbotenen Ausübung

der Prostitution eingeleitet. Gegen eine 35-Jährige wurde Strafanzeige wegen Ausübung

der verbotenen Prostitution erstattet. Darüber hinaus wurden neun Verstöße gegen das

Prostituiertenschutzgesetz sowie zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz zur

Anzeige gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 35.