Verbotener Einsatz von Pyrotechnik bei Fußballspiel – Drei Personen verletzt

Am Sonntag, 11.02.2024, fand im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße das Drittligaspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt 04 statt. Gegen 16:45 Uhr zündete ein bislang unbekannter Täter im Block F1 (Heimfans) einen pyrotechnischen Gegenstand. Dabei wurde eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München verletzt und musste zur weiteren Behandlung einer Brandverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am darauffolgenden Tag konnten noch zwei weitere Verletzte ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen 34-Jährigen und um einen 14-Jährigen (jeweils mit Wohnsitz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen).

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 23 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Block F1 im Grünwalder Stadion Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Der Einsatz pyrotechnischer Gegenstände im Zusammenhang mit Fußballspielen ist sehr gefährlich und daher in den Münchner Stadien grundsätzlich verboten. Insbesondere in größeren Personengruppen ist die Verletzungsgefahr durch die sehr hohen Abbrenntemperaturen sowie möglichem Funkenflug sehr hoch.

Verstöße gegen geltende Stadionverordnungen bzw. nach dem Sprengstoffgesetz werden durch die Münchner Polizei konsequent geahndet.