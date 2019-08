Verbotenes Autorennen in Laim

In der Nacht von Dienstag, 30.07.2019 führten Polizeibeamte in der Fürstenrieder Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die Fürstenrieder Straße ist in diesem Bereich eine stark frequentierte Straße, wo in der Vergangenheit zum Teil erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden.

Gegen 23:35 Uhr konnten ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger (beide aus München) dabei beobachtet werden, wie sie zunächst an einer roten Ampel standen. Als diese auf Grün umschaltete, beschleunigten beide Fahrer massiv und führten verschiedene Überholmanöver durch.

Beide Fahrer konnten durch die Beamten angehalten werden. Die gefahrene Geschwindigkeit wurde mit 101 km/h gemessen, wobei die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h beträgt.

Beide Fahrzeuglenker müssen jetzt mit einer Anzeige wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie einer Ahndung mit Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt.