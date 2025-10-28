Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Maxvorstadt

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 01:10 Uhr, fuhr eine zivile Streife der Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsüberwachung die Leopoldstraße stadtauswärts. Im Gegenverkehr bemerkten die Beamten drei Pkw (BMW, Daimler und Renault), die mit erhöhter Geschwindigkeit und häufigem Fahrstreifenwechsel auffielen. Auf Höhe der Martiusstraße mussten alle Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten.

Als die Ampel auf Höhe der Martiusstraße auf Grünlicht umschaltete, beschleunigten alle drei Fahrer ihre Fahrzeuge sehr stark. Dabei erreichten sie zunächst Geschwindigkeiten von über 65 km/h bei erlaubten 30 km/h. Auf Höhe des Siegestors fuhren die Fahrzeuge über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. In der dortigen Kurve kam es auf Grund der überhöhten Geschwindigkeit beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen zweien der Fahrzeuge. Diese Fahrmanöver konnten mit dem zivilen Videofahrzeug der Beamten dokumentiert werden.

Im weiteren Verlauf der Ludwigstraße bemerkten die drei Fahrer auf Höhe der Universität einen uniformierten Streifenwagen, woraufhin sie ihre Geschwindigkeit wieder reduzierten. Im Anschluss wurden die Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei den Fahrern handelt es sich um einen 18-Jährigen mit deutsch-kosovarischer Staatsangehörigkeit (Daimler), einem 18-Jährigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit (BMW) und einem 18-Järhigen mit mazedonischer Staatsangehörigkeit (Renault). Alle Fahrer haben einen Wohnsitz in München.

Die Führerscheine der drei Fahrer wurden zur Einziehung beschlagnahmt und die anschließende Weiterfahrt unterbunden. Die Fahrzeuge wurden von Angehörigen übernommen.

Die drei 18-Jährigen wurde unter anderem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und diverser Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung anzeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.