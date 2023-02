Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Polizei beschlagnahmt Führerscheine

Am Sonntag, 05.02.23, gegen 22:45 Uhr, meldeten Zeugen über den Polizei Notruf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit zwei Fahrzeugen auf der Ludwigstraße in Fahrtrichtung Odeonsplatz.

Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung mit sieben Streifen konnten beide Fahrzeuge schließlich gestellt und angehalten werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren eine 23-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem VW Pkw und ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit einem Mercedes Geländewagen auf der Ludwigsstraße mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts, wobei sie unter anderem durchgezogene Linien überfuhren und zum Überholen auf die Gegenfahrbahn gerieten.

Am Odeonsplatz wendeten die beiden Fahrzeugführer und fuhren in ebenso auffälliger Fahrweise, stark beschleunigend, in Richtung Milbertshofen auf der Leopoldstraße weiter.

Kurz darauf konnten beide getrennt voneinander angetroffen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der beiden Fahrer beschlagnahmt. Gegen die Fahrer wird wegen Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und diverser Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten wieder entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall im Bereich Ludwigstraße und Leopoldstraße machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-0, in Verbindung zu setzen.