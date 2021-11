Verbraucherschutz: Unerwünschte Werbeanrufe – was tun?

Die Bundesnetzagentur erreicht seit Jahren eine große Anzahl an Beschwerden zu unerlaubten Werbeanrufen. Allein im vergangenen Jahr gingen dort über 155.000 Beschwerden wegen unerlaubter Telefonwerbung sowie Rufnummernmissbrauch ein. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich jedoch mit einfachen Mitteln wehren.

Verbraucher werden mit oftmals professionell geschulten Methoden in unerlaubte telefonische Werbegespräche verwickelt. Ziel solcher Anrufe ist in der Regel, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Betroffene berichten etwa, dass sie am Telefon laut und deutlich „Ja“ sagen sollten. Die Anrufer stellten zum Beispiel Fragen wie: „Hören Sie mich?“. Einige Tage später erhielten die Angerufenen Vertragsunterlagen oder Rechnungen. Der Absender behauptet, die Betroffenen hätten doch am Telefon zugestimmt. Bei solchen Anrufen wird zudem häufig die Rufnummer unterdrückt oder sogar bewusst gefälscht.