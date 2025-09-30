Vergewaltigung – Schwanthalerhöhe

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 21:40 Uhr, verließ eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit einem ihr unbekannten Mann, den sie gerade erst kennengelernt hatte, das Festgelände des Oktoberfests. Sie gingen gemeinsam in Richtung Theresienhöhe. Dort führte er sie unvermittelt in ein Gebüsch. Im weiteren Verlauf kam es zu sexuellen Handlungen, die der Unbekannte gegen ihren Willen an der 21-Jährigen vornahm. Die 21-Jährige konnte schließlich das Gebüsch wieder verlassen und sprach daraufhin in der Nähe befindliche Polizeibeamte an. Der unbekannte Mann konnte zwischenzeitlich flüchten.

Die 21-Jährige wies leichte Verletzungen auf.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Täterbeschreibung:

Männlich, 22 Jahre, 170 cm groß, hellhäutig, dunkle kurze lockige Haare, kein Bart, trug eine Tracht.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Theresienhöhe und Franziska-Bilek-Weg (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.