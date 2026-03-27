Vergiftungsunfälle bei Kindern: Was im Ernstfall zu tun ist

Ruhe bewahren ist der wichtigste erste Schritt. „Unruhe, Sorge und Angst der Eltern übertragen sich ganz schnell auf die Kinder“, sagt David Steindl. Das erschwert die Situation zusätzlich. Entscheidend sei, das Kind zu beobachten: Atmet es normal? Ist es wach und ansprechbar? Zeigt es ungewöhnliche Reaktionen? Erst danach sollten weitere Schritte erfolgen. Der Giftnotruf kann anhand weniger Informationen eine erste Einschätzung geben und Empfehlungen aussprechen. Hier hilft auch der UFI-Code auf dem Etikett. Damit kann der Giftnotruf das beteiligte Produkt und dessen Inhaltsstoffe schnell eindeutig identifizieren. UFI steht für „Unique Formula Identifier“ (eindeutiger Rezeptur-Identifikator). Steindl weist darauf hin, „dass es Sinn macht, bereits in einer ruhigen Situation zu gucken, wo der UFI auf der Verpackung steht, damit man den Code in einer stressigen Notfall-Situation schnell findet.“

Liegen Anzeichen für eine lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung eines Kindes vor, sollte sofort der Notruf (112) gewählt werden. „Insbesondere, wenn das Kind nicht mehr richtig wach ist, nicht mehr richtig antworten kann. Wenn es offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, normal zu atmen und sich auch nicht mehr von selbst bewegt“, erklärt Steindl. In allen anderen Fällen hilft der zuständige Giftnotruf schnell und unkompliziert weiter.