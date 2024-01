Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 19:10 Uhr, unterzog eine Zivilstreife der Münchner

Polizei einen 22-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau in seinem Pkw BMW auf der

Allacher Straße in München einer Verkehrskontrolle. Im Laufe dieser Maßnahme stellten

die Polizeibeamten einen höheren Geldbetrag und einige Plomben Kokain und Heroin in

dessen Fahrzeug fest. Mit dem Fund konfrontiert, flüchtete der 22-Jährige zu Fuß von der

Kontrollstelle. Er konnte jedoch im Anschluss in einer Grünanlage von den Polizeibeamten

gefasst und auf eine Polizeiinspektion verbracht werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurde durch das Amtsgericht ein

Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 22-Jährigen erlassen und die

Durchsuchung im Anschluss vollzogen. Hier konnten mehrere Hundert Gramm Kokain

und Heroin sowie Utensilien für den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln festgestellt

werden. Die Beweismittel wurden sichergestellt.

Der 22-Jährige wird nun wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln angezeigt. Er

wurde zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher

Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.