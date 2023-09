Verkehrsregelung zum Wiesn-Einzug der Brauereien und Festwirte

Einzug der Festwirte und Brauereien am 16.09.2023

1.1. Aufstellungsraum

Herzog-Wilhelm-Straße (beide Fahrbahnen) zwischen Kreuzstraße und Josephspitalstraße,

Kreuzstraße, Josephspitalstraße zwischen Kreuzstraße und Herzog-Wilhelm-Straße. Sondierung zur Aufstellung der Festgespanne, An der Hauptfeuerwache Ostseite

Aufstellungszeit: ab 08:30 Uhr

Abmarsch: 10:45 Uhr

Ende: ca. 12:00 Uhr

1.2. Zugweg

Josephspitalstraße – Sonnenstraße – Schwanthalerstraße – Hermann-Lingg-Straße – St.-Pauls-Platz (westliche Fahrbahn) – Bavariaring – Theresienwiese (Wirtsbudenstraße).

1.3. Öffentlicher Personennahverkehr:

Der Straßenbahnbetrieb in der Sonnenstraße wird während des Festzuges eingestellt. Die Straßenbahnen werden am 16.09.2023 von 10:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr und am 17.09.2023 von 08:30 bis 13:30 Uhr wie folgt umgeleitet:

– Tram 16: Umleitung in beide Richtungen über Nordumfahrung (Maxmonument / Max-Joseph-Platz / Hauptbahnhof)

Tram 17: Amalienburgstraße – Romanplatz – Hauptbahnhof Nord – weiter als Linie 27/28 zum Petuelring/Scheidplatz

Tram 18 West: Gondrellplatz – Hauptbahnhof Süd – Ottostraße – weiter als Linie 27/28 zum Petuelring/Scheidplatz

Tram 18: Süd: verkehrt nur zwischen Sendlinger Tor und Schwanseestraße

Tram 27: ab Ottostraße – Karlsplatz Prielmayerstraße – weiter als Linie 17/18 zur

Amalienburgstraße/Gondrellplatz

Amalienburgstraße/Gondrellplatz Tram 28: ab Ottostraße – Karlsplatz Prielmayerstraße – weiter als Linie 17/18 zur

Amalienburgstraße/Gondrellplatz

Buslinienbetrieb:

Die Buslinien werden am 16.09.2023 von 10:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr und am 17.09.2023 von 08:30 bis 13:30 Uhr wie folgt umgeleitet:

Bus 58: Fährt ab Goetheplatz zum Sendlinger Tor und wendet dort. Weiterfahrt als Cityring

68 Richtung Silberhornstraße

Bus 68: Wendet am Hauptbahnhof und fährt als Cityring 58 weiter Richtung Ostbahnhof

Für die Buslinie 68 wird während des Einzuges der Festwirte eine Ersatzhaltestelle in der

Häberlstraße Westseite, südlich Einmündung Lindwurmstraße angeordnet.

Notwendiges Haltverbot siehe unter Punkt 1.4.2.

Diese Haltestelle wird gemäß § 45 Abs. 3 StVO i.V. mit § 32 Abs.1 der Verordnung über den

Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) angeordnet und ist durch

den Betreiber der Linie mit Zeichen 224 StVO zu beschildern (Ziffer 41.3.1. der Vollzugs Bek. zu den Zeichen 224 VwV-StVO).

Taxi

Die Taxistandplätze entlang des Zugweges werden während der Veranstaltungen aufgehoben.

Rikscha

Der Rikschastandplatz am St.-Pauls-Platz wird während der Veranstaltungen aufgehoben.