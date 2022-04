Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt eines Polizeifahrzeugs

Am Freitag, 01.04.2022, kurz vor 18:00 Uhr, war eine Zivilstreife der Münchner Polizei unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn mit einem BMW auf dem Weg zum Einsatz am OEZ. Der 29-jährige Fahrer fuhr dabei auf der Max-Born-Straße stadteinwärts. Neben ihm saß ein 21-jähriger Polizeibeamter.

In der dortigen Rechtskurve stieß das Polizeifahrzeug gegen den Randstein des Fahrbahnteilers, so dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw drehte sich nun nach rechts und kollidierte anschließend mit einem Audi und mit einem BMW. Die beiden Fahrzeuge waren verkehrsbedingt auf dem Fahrstreifen daneben gestanden.

Durch die Kollision des Polizeifahrzeuges mit dem Randstein wurde der linke Vorderreifen herausgerissen und flog über die Leitplanke des Fahrbahnteilers auf die Fahrbahn, die stadtauswärts führte. Der Reifen wurde dort gegen die linke Fahrzeugseite eines Kleintransporters, der auf der Max-Born-Straße stadtauswärts fuhr, geschleudert.

Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt, ebenfalls eine 58-Jährige, die als Beifahrerin im Audi gesessen war. Alle drei Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Am Polizeifahrzeug und am Audi entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr gefahren werden und wurden in der Folge abgeschleppt. Die anderen beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 90.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Max-Born-Straße stadteinwärts für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Stadtauswärts war sie nur einspurig befahrbar. Dies führte in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.