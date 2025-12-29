Verkehrsunfall: eine Person verletzt und sechs Pkw beschädigt – Trudering

Am Samstag, 27.12.2025. gegen 13:05 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in der Schweiz und schweizer Staatsangehörigkeit mit einem Pkw, Mercedes, auf der Wasserburger Landstraße stadteinwärts. In dem Fahrzeug befand sich noch eine 22-jährige Beifahrerin mit Wohnsitz in München.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 21-Jährige von der Fahrspur ab und kollidierte mit zwei am dortigen Fahrbahnrand geparkten Pkw. Eines dieser beiden Fahrzeug wurde dadurch auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Diese Dynamik wiederholte sich noch mehrfach. Insgesamt wurden sechs Pkw beschädigt (neben dem Mercedes des Unfallverursachers noch zwei Hyundai, ein Audi, ein BMW und ein Opel). Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Streife der Polizeiinspektion 25 (Riem) hat den Unfall aufgenommen.

Der 21-Jährige wurden wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.