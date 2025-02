Verkehrsunfall endet tödlich – Schwabing

Montagnachmittag ist eine 24-jährige Frau von einem Pkw erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

Aus bisher unbekannter Ursache verlor die 69-jährige Lenkerin eines SUVs auf der Amalienstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr rückwärts in die Zufahrt eines Hinterhofes. Dabei durchstieß sie ein hölzernes sowie ein eisernes Tor und erfasste die 24-Jährige. Erst an einem im Hinterhof geparkten Auto kam der Range Rover zum Stehen. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall vom Gehweg in den Hinterhof geschleudert und blieb dort schwerstverletzt liegen.

Ein Rettungs- und ein Notarztwagen sowie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurden daraufhin durch die Leitstelle alarmiert und mussten vor Ort die Wiederbelebung der jungen Frau einleiten. Die Verletzte wurde mit dem Notarztwagen der Berufsfeuerwehr in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht, wo sie – trotz aller Bemühungen – kurze Zeit später verstarb.

Zur Betreuung von Augenzeugen war das Kriseninterventionsteam mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Für die Zeit des Rettungseinsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Amalienstraße komplett gesperrt werden.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Zeugenaufruf veröffentlicht.