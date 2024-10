Verkehrsunfall in Sendling – Zwei Radfahrerinnen verletzt

Am Mittwoch, 16.10.2024, gegen 14:55 Uhr, fuhr eine 17-Jährige mit Wohnsitz in

München mit einem Fahrrad auf dem Bauernbräuweg stadteinwärts auf dem Fahrradweg

entlang.

Zeitgleich hielt eine zweite Radfahrerin, eine 79-Jährige mit Wohnsitz in München, mit

einem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand an.

Die 17-Jährige fuhr von hinten auf die 79-Jährige zu und kollidierte mit ihr. Bei dem

Zusammenstoß stürzten beide Radfahrerinnen zu Boden.

Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt, benötigte allerdings keine ärztliche Versorgung.

Die 79-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. Sie trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm.

Beide Fahrräder wurden leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder

zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen

von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei

grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.