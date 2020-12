Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Oberföhring

Am Dienstag, 08.12.2020, gegen 07:15 Uhr, befuhr eine 72-Jährige mit Wohnsitz in

München mit ihrem Pkw VW die Taimerhofstraße in Richtung Cosimastraße. Sie

beabsichtigte hier in die Cosimastraße nach rechts abzubiegen. Zeitgleich wollte eine 26-

Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin die Taimerhofstraße an der

Einmündung zur Cosimastraße zu Fuß überqueren.

Im Einmündungsbereich stieß der Pkw frontal gegen die Fußgängerin, wodurch diese zu

Boden fiel und sich schwer verletzte. Die 26-jährige Fußgängerin musste mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden.

Am Pkw entstand kein Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei führte die

Verkehrsunfallaufnahme durch. Es kam hierbei zu keinen Beeinträchtigungen für den

Straßenverkehr.