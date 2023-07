Verkehrsunfall nach Flucht aus Verkehrskontrolle

Am Donnerstag, 13.07.2023, gegen 23.40 Uhr, hielt eine uniformierte Polizeistreife einen 26-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München in der Frauenstraße Ecke Zwingerstraße an, um ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Während der Kontrolle ging der 26-Jährige unter einem Vorwand zu seinem Fahrzeug, einen Mercedes Pkw zurück und konnte daraufhin mit seinem Pkw von der Kontrollörtlichkeit flüchten. Er beschleunigte das Fahrzeug und versuchte sich so der weiteren Kontrolle zu entziehen. Die nachfahrenden Polizeibeamten stellten mehrere schwerwiegende Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie äußerst gefährliche Fahrmanöver fest.

In der Hans-Fischer-Straße Ecke Theresienhöhe kam es schließlich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Flüchtigen mit seinem Fahrzeug und einer Streifenbesatzung mit ihrem zivilen Dienstfahrzeug. Im weiteren Verlauf leistete der 26-Jährigen Widerstand gegen seine Festnahme und verletzte hierbei zwei Polizeibeamte leicht.

Den Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der entstandene Gesamtschaden der während der Fluchtfahrt verursacht wurde, wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.