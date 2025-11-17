Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Schwabing

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit serbischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem BWM Pkw die Leopoldstraße stadteinwärts.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit und lieferte sich ein Kraftfahrzeugrennen mit einem bislang unbekannten Pkw. Dabei überholte der 22-Jährige mehrere unbeteiligte Pkw, indem er zwischen den Lücken zwischen den Fahrzeugen hindurchfuhr.

Auf Höhe der Hausnummer 173 versuchte der 22-Jährige zwischen einer solchen Lücke hindurchzufahren und kollidierte dabei mit dem Heck des vor ihm fahrenden Mercedes Pkw. Der Mercedes wurde wiederum auf einen dritten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW Pkw geschoben.

Bei dem Unfall blieb der 22-Jährige unverletzt, ebenso wie der Fahrer des Mercedes, ein 62-Jähriger mit deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München. Allerdings wurde dessen Beifahrerin, eine 60-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München bei dem Unfall verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stünde. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Beschlagnahme seines Führerscheines und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Der 22-Jährige wurde unter anderem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere der zweite Fahrer eines grauen VW Pkw mit dem Teilkennzeichen M-CP werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.