Verkehrsunfall: Trambahn muss Schnellbremsung einleiten – Pkw flüchtig

Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einer Straßenbahn der Linie 17 die Arnulfstraße stadteinwärts.

Auf der Fahrbahn neben den Trambahngleisen fuhr ein grüner Pkw unbekannter Marke, besetzt mit einer weiblichen Fahrerin.

An der Einmündung zur Renatastraße bog der Pkw nach links ab, der Trambahnfahrer musste eine Schnellbremsung einleiten. So konnte ein Zusammenstoß mit dem Pkw verhindert werden.

Der Pkw setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten über die Renatastraße fort.

Bei der Schnellbremsung stürzten zwei Fahrgäste im Alter von 65 sowie 8 Jahren und erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem beteiligten, bis dato unbekannten, Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.