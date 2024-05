Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw – Sieben Personen verletzt

Am Montag, 06.05.2024, gegen 08:45 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Toyota Pkw auf der Goethestraße vom Beethovenplatz kommend in Richtung Goetheplatz. Auf Höhe der Hausnummer 70 wollte er nach links in einen Parkplatz abbiegen.

Hinter dem Pkw fuhr ein Linienbus, in dem sich mehrere Fahrgäste befanden.

Beim Abbiegen des Pkw kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach den ersten Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei fuhr der Bus zur Unfallsituation nicht entsprechend der dort angebrachten Straßenmarkierung für Sonderfahrstreifen für Linienbusse.

Durch den Aufprall wurden sechs Fahrgäste sowie der Busfahrer leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der 57-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Goethestraße wurde für eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.