Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn – drei Personen verletzt

Am Dienstag, 03.02.2026, gegen 06:30 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit österreichischer Staatsangehörigkeit und ohne Wohnsitz in Deutschland mit einem Seat Pkw auf der Barer Straße stadteinwärts.

Gleichzeitig fuhr eine Straßenbahn die Barer Straße stadtauswärts.

An der Kreuzung zur Gabelsbergerstraße beabsichtigte der 45-Jährige nach links in die Gabelsbergerstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Straßenbahn.

Durch den Zusammenstoß wurde der 45-Jährige sowie seine zwei Beifahrer (ein 44- und ein 47-Jähriger mit österreichischen Staatsangehörigkeiten und ohne Wohnsitz in Deutschland) verletzt. Sie wurden im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Trambahnfahrerin sowie die Insassen blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.