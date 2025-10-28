Verkehrsunfall zwischen Trambahn und Fußgänger – 47-jähriger stirbt an Unfallstelle

Am Montag, 27.10.2025, gegen 20:05 Uhr, fuhr ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München als Fahrer einer Trambahn der Linie 18 auf der Landsberger Straße in Richtung Bayerstraße.

Zur selben Zeit überquerte ein 47-jähriger italienischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland die Landsberger Straße auf Höhe der Hausnummer 35 in Richtung Max-Friedlaender-Bogen.

Der Fahrer der Trambahn gab ein akustisches Warnsignal ab und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindert werden.

Der 47-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.