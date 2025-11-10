Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw – Schwer verletztes Kind stirbt in Klinik

Am Montag, 10.11.2025, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 37-jährige deutsche Staatsbürgerin mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Skoda Pkw die Kreillerstraße in Richtung Leuchtenbergring. An der Kreuzung zur St.-Veit-Straße wollte sie nach links abbiegen, um in die St.-Veit-Straße zu gelangen. Im Fahrzeug befanden sich auf dem Rücksitz zwei Kinder im Alter von vier Jahren.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 60-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Kreillerstraße in Richtung Trudering. Auf Höhe der Kreuzung zur St.-Veit-Straße wollte er dem Straßenverlauf geradeaus folgen. Im Fahrzeug befand sich eine 30-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München als Beifahrerin.

Als der Räumungspfeil an der Kreuzung für die 37-Jährige grün zeigte und sie in die St.-Veit-Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkws.

Durch den Unfall wurden der 60-Jährige, die 30-Jährige, die 37-Jährige und die beiden Kinder verletzt. Alle wurden jeweils vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eines der beiden Kinder wurde durch den Unfall schwerst verletzt und verstarb später im Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es für etwa drei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.