Verkehrsunfall zwischen zwei Taxis – Eine Person bei Unfall verletzt

In den frühen Morgenstunden ist es heute in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Taxis gekommen. Eine Person musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Ein 31-jähriger Fahrer war ohne Fahrgast stadteinwärts unterwegs, als er kurz vor der Ludwigsbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem er mit einer Mauer, mehreren Elektrorollern und der Baustellenbeschilderung kollidiert war, kam sein Fahrzeug letztendlich an einem zweiten Taxi zum Stehen. Auch in diesem Taxi befand sich zum Unfallzeitpunkt nur der Fahrer. Beim Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hatten beide Männer ihre Fahrzeuge bereits verlassen. Der 31-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen in Begleitung eines Notarztes in eine Münchner Klinik gebracht werden. Vor Ort konnte eine plötzlich aufgetretene Erkrankung als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der zweite Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt – das Taxi des Verletzten schwer. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zum genauen Hintergrund ermittelt die Polizei.