Verkehrsunfallflucht – drei Personen verletzt

Am Mittwoch, 26.02.2025, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus (Linie 62) auf der Ruppertstraße in Richtung Poccistraße. An der Kreuzung zur Lindwurmstraße wollte er diese geradeaus überqueren.

Zeitgleich fuhr eine unbekannte Person mit einem grünen Pkw von der Poccistraße in Richtung der Ruppertstraße. An der Kreuzung zur Lindwurmstraße bog der Pkw nach links in diese ab.

Dabei missachtete der unbekannte Fahrer nach den ersten Erkenntnissen die Vorfahrt des Linienbusses, so dass der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Hierbei stürzten drei Fahrgäste (eine 36-Jährige, eine 37-Jährige und eine 51-Jährige) und sie wurden dabei verletzt. Sie mussten mit Rettungswägen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Der unbekannte Fahrer entfernte sich mit dem Pkw von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216 – 3322, in Verbindung zu setzen.