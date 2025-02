Verkehrsunfallstatistik Bayern 2024: So viele tödlich verunglückte Radfahrende wie nie zuvor

2024 kamen in Bayern 94 Radfahrende im Straßenverkehr ums Leben (2023: 85), obwohl die Zahl der Fahrradunfälle mit Verletzungen zurückgegangen ist (17.857 in 2024; 18.145 in 2023). Der ADFC Bayern wiederholt seine Forderungen für einen sicheren Radverkehr und empfiehlt Fahrsicherheitstrainings.

Bernadette Felsch, Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bayern, zeigt sich besorgt: „Der Tag an dem die Unfallszahlen veröffentlicht werden, ist für uns jedes Jahr ein schwarzer Tag: Selbst wenn – wie in diesem Jahr – die Anzahl der Unfälle, bei denen Radfahrende verletzt wurden, etwas zurückgegangen ist: Die Zahl der Personen, die beim Radfahren ihr Leben verloren haben, ist jedes Jahr hoch – in diesem Jahr mit 94 sogar so hoch wie noch nie! Dass im Schnitt jede Woche ein bis zwei Menschen in Bayern das Radfahren mit dem Leben bezahlen, zeigt wie dringend der Ausbau eines sicheren Radwegenetzes und der Schutz vor den immer größeren und schwereren motorisierten Fahrzeugen ist!“

Radverkehrsunfälle 2024 in Zahlen:

Positiv: Fahrradunfälle sind von 19.455 in 2023 auf 19.207 in 2024 zurückgegangen, die Verletzungen sind von 18.145 in 2023 auf 17.857 in 2024 gesunken.

Negativ: Über alle Verkehrsarten hinweg gab es in Bayern 2024 495 Verkehrstote; 94 der Getöteten waren mit dem Rad unterwegs gewesen – demnach verlor jede:r fünfte Verkehrstote beim Radfahren das Leben

67 der 94 getöteten Radfahrenden waren über 65 Jahre alt

42 der 94 getöteten Radfahrenden waren mit einem Pedelec unterwegs

47 der getöteten Radfahrenden hatten keinen Unfallgegner

Auf Anregung des ADFC wurden 2024 auch Hauptunfallursachen für tödliche Radverkehrsunfälle erfasst. Die Auswertung ergab jedoch zunächst kein klares Bild und auch keine Erkenntnis über den Hauptunfallverursacher.

In 17 Fällen waren beispielsweise Vorfahrtsmissachtungen angegeben. Weitere Hauptursachen waren die Streckenbeschaffenheit, Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss. Unklar war aber z.B. von wem die Vorfahrt missachtet worden war oder wer getrunken hatte: Die Person auf dem Rad oder andere Unfallbeteiligte? Für die Unfallprävention wäre eine genauere Erfassung hilfreich.

Bei den 47 tödlichen „Alleinunfällen“, also Stürzen vom Fahrrad ohne Unfallgegner, blieb ebenfalls unklar, aus welchem Grund die Person tödlich gestürzt war. Auch hier wünscht sich der ADFC noch eine klarere Erfassung, weil die Vermutung nahe liegt, dass z.B. die Beschaffenheit der Radwege eine Rolle spielte.

Nachdem der Anteil der Getöteten bei älteren Personen signifikant höher war als bei anderen Altersgruppen, empfiehlt der ADFC allen Personen, die z.B. nach längerer Fahrpause mit einem Pedelec wieder in den Verkehr starten, ein Fahrsicherheitstraining. Dieses bietet unter anderem der ADFC an. Das Training macht Spaß und man bekommt in wenigen Stunden viele Tipps, wie man sicherer unterwegs sein kann. Die Bewegung beim Radfahren ist schließlich besonders gesund und verlängert das Leben – solange es nicht zu einem Unfall kommt.

Über den ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit bundesweit über 240.000 Mitgliedern, davon mehr als 34.000 in Bayern, die größte Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland und weltweit. Er berät in allen Fragen rund ums Fahrrad: Recht, Technik und Tourismus. Politisch engagiert sich der ADFC auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene für die konsequente Förderung des Radverkehrs.