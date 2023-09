Verkehrszentrum feiert 20. Geburtstag mit einem Aktionstag

20 Jahre – runde Sache(n)!

Das Verkehrszentrum des Deutschen Museums feiert seinen 20. Geburtstag mit einem Aktionstag bei freiem Eintritt am 10. September auf der Theresienhöhe – und rechnet in seinem Jubiläumsjahr mit einem neuen Besucherrekord

(München, 7. September 2023) Runde Sache(n): Seit 20 Jahren erfahren die Gäste im Verkehrszentrum des Deutschen Museums alles rund um die Fortbewegung auf Reifen, Rollen, Rädern und Kufen. Das Museum feiert das Jubiläum am 10. September im Rahmen des Tags des offenen Denkmals mit einem großen Aktionstag auf der Theresienhöhe. Von 10 bis 16 Uhr geht es richtig rund mit Sonderführungen, Oldtimer- und Zündapp-Treffen, der Besichtigung der gläsernen Restaurierungswerkstatt und mehr. Der Eintritt ist frei!

Endlich mehr Platz für Autos, Züge, Zweiräder und ein modernes Ausstellungskonzept – ein ganzes Zweigmuseum nur für die Abteilung Landverkehr! Als vor 20 Jahren Patentmotorwagen, Puffing Billy & Co. unter den Augen von 30 000 Münchnern von der Museumsinsel Richtung Theresienhöhe rollten, waren allerdings nicht alle restlos begeistert. „Die einen fanden es schwierig, dass so wichtige Besuchermagnete aus dem Stammhaus abgezogen wurden“, erzählt Bettina Gundler, Leiterin des Verkehrszentrums. „Andere hatten große Vorbehalte gegen das neue Konzept.“ Denn hier werden die verschiedenen Fahrzeuggattungen nicht mehr strikt getrennt präsentiert, sondern möglichst wirklichkeitsnah in drei großen Themenausstellungen. „Unser Anliegen war es, neben dem Blick auf die Technik Zusammenhänge herzustellen und zu zeigen, wozu diese vielen Fahrzeuge uns eigentlich dienen. Auch unsere Mobilitätsbedürfnisse und die Probleme, vor die sie uns manchmal stellen, sollten in dieser Ausstellung sichtbar werden“, sagt Bettina Gundler.

Inzwischen sind die Skeptiker angesichts der Erfolgsgeschichte des Verkehrszentrums längst verstummt. Mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher wurden seit der Eröffnung der ersten Halle im Zweigmuseum am Bavariapark gezählt – Tendenz stetig steigend. Momentan hat das Verkehrszentrum so viele Gäste wie noch nie in seiner Geschichte – allein mehr als 111 000 waren es bereits in diesem Jahr. „Die bedeutenden Automobile und die Eisenbahnen sind natürlich immer noch die Stars“, sagt Bettina Gundler, „aber auch die thematische Aufstellung und unsere vielen Sonderausstellungen kommen bei den Leuten sehr gut an, wie Umfragen ergeben haben.“

Darüber hinaus hat sich das Verkehrszentrum in der Stadt als Diskussionsforum für alle Themen rund um Mobilität etabliert. Es gibt regelmäßig Vorträge und Podiumsdiskussionen mit Partnern wie Green City e. V. oder der TU München und zahlreiche weitere Veranstaltungen, bei denen die Besucherinnen und Besucher immer eingeladen sind, mitzureden über neue Verkehrskonzepte oder Technologien. „Unser Museum bietet sich als ein neutraler Ort für den Austausch über Verkehrsthemen an, der in seinen Ausstellungen oft auch passendes, historisches Hintergrundwissen liefert“, sagt Leiterin Bettina Gundler.

Rundum Grund zum Feiern also. Dazu sind am 10. September – auf den dieses Jahr auch der Tag des offenen Denkmals fällt – alle herzlich eingeladen. Zum Jubiläum gibt es in den und um die denkmalgeschützten Hallen viel zu sehen und zu erleben: vom Oldtimer- und Zündapp-Treffen auf dem Schneckenplatz über Vespa-Akrobatik bis zu Sonderführungen und Führungen durch die gläserne Restaurierungswerkstatt. Außerdem kann man in einer Pferdetram mitfahren oder selbst bei Bewegungsspielen oder auf ungewöhnlichen Fahrrädern aktiv werden. Zur Stärkung steht auch ein Foodtruck bereit. Der Eintritt ist frei.

