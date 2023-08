Verlängerung der U5: Vorbereitende Untersuchungen in Freiham

Die ersten Arbeiten für den künftigen U-Bahnhof Freiham Zentrum beginnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter, Stadtdirektor Florian Schnabel in Vertretung der Baureferentin und Ingo Wortmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), haben heute die Bodenuntersuchungen für den Bau des Bahnhofs besucht. Für den Bahnhof wird ein Vorhaltebauwerk errichtet. Dafür muss nun bis Jahresende 2023 die Tragfähigkeit des Untergrunds für die Planung und den Bau genau untersucht werden. Die Probebelastungen erlauben detaillierte Abschätzungen des Tragverhaltens der Gründungselemente, die das Fundament des zukünftigen Bahnhofs darstellen. Bodengutachter begleiten die Untersuchung und werten diese wissenschaftlich aus.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Das Baureferat liegt bei der Verlängerung der U5 vom Laimer Platz nach Pasing im Zeitplan. Ich freue mich, dass wir nun auch schon die erste Maßnahme für die Fortführung nach Freiham starten. Sie wird unser neues Stadtviertel hier im Münchner Westen noch besser erschließen und die Verkehrswende voranbringen. Ohne ein gut ausgebautes U-Bahnnetz wird sie nicht gelingen.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Wir bauen Teile des zukünftigen U-Bahnhofs Freiham Zentrum als Vorhaltemaßnahme. Das nützt der Stadt und den Anwohnenden hier vor Ort gleichermaßen. Jetzt das Vorhaltebauwerk in Angriff zu nehmen, auf der ‚grünen Wiese‘, erspart der Stadtkasse erhebliche Mehrkosten und den zukünftigen Anwohnerinnen und Anwohnern Beeinträchtigungen, die Baustellen dieser Größe immer mit sich bringen. Durch die vorgezogene Maßnahme bedarf es auch keiner aufwendigen Umlegung der Verkehrsführungen. Vor allem aber ist die Maßnahme ein klares Bekenntnis der Landeshauptstadt zum U-Bahn-Bau und einem leistungsstarken ÖPNV.“

Im Januar 2019 hat der Stadtrat mit dem Beschluss „Weitere U-Bahn-Planung in der Landeshauptstadt München“ den Ausbau des U-Bahnnetzes in München beschlossen. Unter anderem wurde das Baureferat mit der Planung einer Verlängerung der U-Bahnlinie U5 West über den Verkehrsknoten Pasing bis zu einem vorläufigen Streckenende in Freiham beauftragt. Für die Verlängerung von Pasing nach Freiham hat das Baureferat eine Untersuchung durchgeführt. Das Ergebnis ist eine bevorzugte Trasse entlang der Zwischenhalte Westkreuz, Radolfzeller Straße und Riesenburgstraße. Die U5 würde so die Wohngebiete zwischen Westkreuz und Freiham vollständig erschließen.

Am neuen U-Bahnhof Freiham-Zentrum sind Aufgänge am Quartierszentrum und entlang des Zubringers Richtung Bundesautobahn A99 geplant. Ebenso wurde das Baureferat vom Stadtrat beauftragt, in Abstimmung mit SWM/MVG Lösungsvorschläge für mögliche Vorhaltemaßnahmen am Bahnhof Freiham inklusive größerer Abstell- und Wendeanlagen zu erarbeiten. Für die Vorhaltemaßnahme Bahnhof besteht dabei eine terminliche Abhängigkeit zu den im Norden angrenzenden geplanten Wohnbauprojekten, für die mit einem Baubeginn ab 2027 zu rechnen ist. Damit mit diesen Bauvorhaben begonnen werden kann, muss der provisorische Autobahnzubringer, der aktuell teilweise auf den Flächen dieser Projekte liegt, in die endgültige Lage über dem U-Bahn-Bauwerk verlegt werden. Die Bauarbeiten an der Vorhaltemaßnahme Bahnhof müssen daher bis Ende 2025 im Wesentlichen abgeschlossen sein, damit 2026 der Autobahnzubringer in seine endgültige Lage verlegt werden kann.

Durch den Bau der Vorhaltemaßnahme Bahnhof wird verlorener Bauaufwand vermieden, zum Beispiel ein Eingriff in die noch fast neue Straßeninfrastruktur oder eine bestehende Oberflächengestaltung. Zudem verkürzt sich die Bauzeit für den zukünftigen U-Bahnhof Freiham-Zentrum mit Abstellanlage und die Außenbereiche der neuen Bebauung können gleich endgültig realisiert werden.