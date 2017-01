Verlosung von 2 x 2 Tickets für Holiday on Ice „BELIVE“ am 10.02.2017 in der Olympiahalle München

William Shakespeare ist 400 Jahre tot, doch der Stoff von Romeo und Julia bewegt die Herzen bis heute. Anfang 2017 sogar auf dem Eis in der Olympiahalle, denn in der neuen Show Believe wird genau dieser Klassiker für Holiday on Ice interpretiert.

Romeo und Julia – leidenschaftlich und modern inszeniert!

Believe ist eine moderne Romeo und Julia-Inszenierung über Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und die einzig wahre Liebe – und das alles auf dem Eis!

Nachrichten München verlost 2 x 2 Tickets für Holiday on Ice „BELIVE“ am 10.02.2017 in der Olympiahalle München

Beantworten Sie uns folgende Fragen und senden Ihre Lösung an: verlosung@nachrichten-muenchen.de

1.) Wann eroberte Holiday on Ice erstmals Europa?

2.) Wie heißt das aktuelle Motto von Holiday on Ice?

Einsendeschluss ist der 30. Januar 2017 12 Uhr

Die Gewinner werden unter den ersten 50 Einsendungen mit den richtigen Lösungen gezogen.

Wichtig: Bitte schreiben Sie uns Ihren Namen und Adresse in die Mail!

Anreise und Hotel werden nicht übernommen! Mehrfacheinsendungen scheiden aus! Keine Gewinnauszahlung!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Die fesselnde Story einer verbotenen Liebe zweier Menschen aus verschiedenen Welten zieht das Publikum in der Olympiahalle von der ersten bis zur letzten Szene in seinen Bann. Anders als in Shakespeares Tragödie findet der Zuschauer in dieser Version sein Happy End. Durch den Einsatz innovativer Licht- und Soundeffekte wird das Publikum akustisch und visuell in zwei Welten entführt: Die industrielle von Maschinerien geprägte Unterwelt trifft auf eine pulsierende Welt voller Glanz und Glamour. Die Unterschiede beider Dimensionen bestechen durch ausdrucksvolle Kostüme in unvergesslicher Kulisse und verheißen einen emotionalen Kampf voller packender Momente und Hindernisse auf der Suche nach den ganz großen Gefühlen. Die Eiskunstläufer und Artisten nehmen das Publikum mit in eine magische Welt voller atemberaubender Augenblicke, in der Leidenschaft keine Grenzen kennt.

Das ist Holiday on Ice…

Mit mehr als 328 Millionen Besuchern (Das ist Guinness-Rekord!) ist HOLIDAY ON ICE die beliebteste Eisshow der Welt. Über 70 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich HOLIDAY ON ICE von einer kleinen Hotelshow in den USA zu einem globalen Ereignis entwickelt. Bereits im Jahr 1951 eroberte HOLIDAY ON ICE Europa und feierte im gleichen Jahr in Frankfurt die erste Deutschland-Premiere. Die beliebte Eisshow arbeitet mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik.

Jedes Jahr entsteht so eine neue innovative und originelle Produktion, die pro Saison mit rund 1.000 Vorstellungen durch mehr als 75 Städte in 15 Ländern weltweit tourt. In der Olympiahalle ist HOLIDAY ON ICE seit 1972 zu Gast. In dieser Zeit haben mehr als 2,5 Mio. Besucher über 600 Shows im Olympiapark gesehen.

MI 10.02.2017, 16:00 Uhr | Olympiahalle

Tickets könne auch hier erworben werden: www.muenchenticket.de

Quelle: Veranstalter – Irrtümer und Änderungen vorbehalten!