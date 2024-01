Vermehrtes Auftreten einer Diebin im Stadtgebiet München

Am Freitag, 05.01.2024, gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einer Geldkassette in einem Bekleidungsgeschäft in der Hohenzollernstraße. Die 29-jährige Tatverdächtige ließ sich im Geschäft beraten und schickte die Verkäuferin unter einem Vorwand in den vorderen Bereich des Ladens während sie sich im hinteren Teil aufhielt. Sie entwendete in einem unbemerkten Moment einen hohen zweistelligen Betrag aus der Kassette.

Der Verkäuferin bemerkte dies und sprach die 29-Jährige darauf an, welche sofort die Flucht ergriff. Im Rahmen der Fahndung konnte die 29-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Gegen die 29-jährige mit tunesischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde Haftantrag gestellt, welcher jedoch nicht erlassen wurde.

Nach Auswertung von Spuren und Videomaterial von vergangenen ähnlich gelagerten Fällen im Stadtgebiet, kommt die 29-Jährige für mindestens 20 weitere Fälle mit ähnlichem Modus Operandi in Frage. Diese fanden im Tatzeitraum zwischen Juli 2023 bis heute statt.

Das Kommissariat 55 der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Warnhinweis:

Die Münchner Polizei warnt vor weiterem Auftreten von gleichgelagerten Diebstählen, vorwiegend in kleineren Geschäften. Insbesondere Personal welches alleine tätig ist wird gebeten, Vorsicht walten zu lassen. Lassen Sie sich nicht ablenken und behalten Sie Wertgegenstände bei sich oder bewahren Sie sie verschlossen auf.