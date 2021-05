Vermeintlicher Bärlauch: 48-Jähriger verstirbt nach Vergiftung – Warnhinweis der Münchner Polizei

Am Sonntag, 02.05.2021, verstarb ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Landshut nach einer intensivmedizinischer Behandlung in einem Münchner Krankenhaus an einer Vergiftung.

Die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei ergaben, dass der 48-Jährige Ende April eine Soße mit selbstgesammelten angeblichen Bärlauch aß. Kurz darauf kam es zu einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes, weswegen er in ein Krankenhaus gebracht wurde. In der Folge verstarb er an einer Vergiftung, da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um Bärlauch handelte, sondern um die nahezu identisch aussehende aber dafür hochgiftige Herbstzeitlose. Diese enthalten Colchicin, welches hochgiftig für den Menschen ist.