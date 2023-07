Aufgehoben +++ Vermisstenfahndung nach zwei 6-jährigen Jungen +++ Aufgehoben

Die beiden Jungs konnten gegen 18:00 Uhr wohlbehalten von Einsatzkräften in einem Supermarkt in Berg am Laim angetroffen und ihren Eltern übergeben werden.

—————————————–

Seit Montag, 03.07.2023, 11:50 Uhr, werden von einem Spielplatz in der Münchner Blutenburgstraße zwei jeweils 6-jährige Jungen vermisst.

Die beiden könnten zusammen oder getrennt im Stadtgebiet orientierungslos umherirren. Sie könnten sich auch in einem Verkehrsmittel des ÖPNV aufhalten.

Die Münchner Polizei fahndet mit einer Vielzahl an Einsatzkräften nach den beiden Jungen. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle).

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Namen, Bildern und einer Beschreibung der beiden Jungen ist unter nachfolgendem Link zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/051438/index.html