Vermisster tot aus Riemer See geborgen

Taucher der Berufsfeuerwehr München haben heute am Riemer See die Leiche eines seit gestern vermissten 25-Jährigen geborgen. Am gestrigen Abend wollte der Mann mit zwei Freunden den Riemer See durchschwimmen. Nach Aussage seiner Begleiter verschwand er vor deren Augen kurz nach dem Start am Nordufer des Sees. Ein Großaufgebot von Wasserrettern und Tauchern der Wasserwacht, DLRG und Berufsfeuerwehr startete die Suche nach dem jungen Mann.

Unterstützt wurden sie dabei von einem Hubschrauber der Polizei. Nach rund zweistündiger Suche wurde der Einsatz erfolglos abgebrochen. Am heutigen Vormittag setzten Rettungstaucher der Feuerwache Ramersdorf die Suche fort. Rund 30 Meter vom Südufer entfernt bargen die Taucher den leblosen Körper aus einer Tiefe von rund 10 Metern.