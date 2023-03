Verpuffung in einem Ethanol-Ofen – 48-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwochabend ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Verpuffung in einem Ethanol-Ofen gekommen. Ein 48-Jähriger verletzte sich dabei schwer.

Der 48-Jährige befand sich in unmittelbarer Nähe zum Ofen, als es plötzlich zu einer Verpuffung kam. Anwesende Freunde beobachteten das Unglück. Einer von ihnen rief die 112 und schilderte das Geschehen. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte wurden schon erwartet. Ein Atemschutztrupp führte Nachlöscharbeiten durch und lüftete die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Währenddessen versorgten weitere Feuerwehrkräfte und ein Notarztteam den verletzten Mann. Anschließend wurde er in ein Spezialkrankenhaus für Brandverletzte transportiert.

Der Unfallhergang und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind unbekannt, die Polizei ermittelt.