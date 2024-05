Verschobene Tonnenleerung in den Pfingstferien

Wegen der bevorstehenden Feiertage in den Pfingstferien werden die Mülltonnen zu anderen Zeiten geleert. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) wird die durch den Pfingstmontag entfallenen Leerungen durch längere Arbeitszeiten in der restlichen Woche ausgleichen. Die Leerung an Fronleichnam wird am darauffolgenden Freitag, 31. Mai, nachgeholt, die Freitagsleerung erfolgt am Samstag, 1. Juni.

Der AWM bittet um Verständnis, dass es aufgrund der aktuellen Situation vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Informationen zu den verschobenen Leerungstagen gibt es im Internet unter http://www.awm-muenchen.de/abfuhrkalender.

Für weitere Informationen steht das AWM-Infocenter unter Telefon 233-96200 gerne zur Verfügung.