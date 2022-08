Verstoß gegen das Luftverkehrsgesetz – Verbotener Drohnenflug über den Olympiapark

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 22:30 Uhr, konnte von Einsatzkräften der Polizei eine Drohne beobachtet werden, welche vom Mittleren Ring her kommend gezielt in Richtung Olympiapark flog. Hierbei überflog die Drohne mehrmals eine Menschenansammlung, welche sich im Bereich der Seebühne befand. Zudem fanden sich Anhaltspunkt, dass die zulässige Maximalhöhe von der Drohne überschritten wurde.

Vor Ort konnte dann ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in Italien als Drohnenpilot festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren nach dem Luftverkehrsgesetz eingeleitet. Er wurde hinsichtlich der geltenden Regelungen belehrt. Zudem wurde die Speicherkarte der Drohne als Beweismittel sichergestellt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.