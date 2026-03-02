Verstoß gegen das Waffengesetz in Moosach – Mit Schreckschusswaffe aus Auto geschossen

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 00:30 Uhr, befand sich eine Polizeistreife im Bereich der Triebstraße und konnte beobachten, wie von einem vorbeifahrenden BMW Pkw mehrere Lichtkegel und Knallgeräusche ausgingen. Die Polizeistreife unterzog den Pkw daraufhin einer Kontrolle. Die drei Pkw-Insassen gaben an, Böller aus dem Fenster geworfen zu haben. Es handelt sich bei dem Fahrer um einen 49-Jährigen mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und bei den beiden Beifahrern um einen 18-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und einen 17-Jährigen mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit, alle drei mit Wohnsitzen im Stadt- und Landkreis Dachau.

Bei einer Durchsuchung der drei Personen konnten keine Feuerwerkskörper oder ähnliches festgestellt werden. Bei einer im Anschluss durchgeführten Durchsuchung des Pkw konnte eine PTB-Waffe aufgefunden werden. Der 18-jährige Beifahrer räumte ein, mit der Waffe aus dem Fahrzeug geschossen zu haben. Der Fahrzeugschlüssel, die Waffe und der Pkw wurden sichergestellt.

Der 18-Jährige wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt. Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.