Versuchte Brandstiftung in Neuperlach

Am Sonntag, 04.07.2021, gegen 08:10 Uhr, bemerkte ein 40-jähriger

Sicherheitsmitarbeiter einer Unterkunft am Karl-Marx-Ring eine Rauchentwicklung in einer

dort gemeinschaftlich genutzten Küche. In der Küche konnte der Sicherheitsmitarbeiter

einen 47-jährigen Bewohner antreffen, der Kleidungsstücke auf den eingeschalteten

Herdplatten abgelegt und mit Waschmittel übergossen hatte.

Nachdem der Sicherheitsmitarbeiter die Herdplatten ausgeschaltet hatte, konnte er den

Bewohner bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich von ihm verständigten Polizei

festhalten. Der 47-Jährige wurde festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages

dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Nach den ersten Ermittlungen ist das Motiv mit hoher Wahrscheinlichkeit in der

Persönlichkeitsstruktur des Tatverdächtigen begründet.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch das Kriminalkommissariat 13 für Branddelikte

wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen.