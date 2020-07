Versuchte räuberische Erpressung in Laim

Am Samstag, 11.07.2020, befand sich ein 15-jähriger Münchner mit Freunden auf einer

Veranstaltung vor der Paul-Gerhardt-Kirche in der Mathunistraße. Als er gegen 20:00 Uhr

das Gelände mit zwei Freunden verließ, fielen dem 15-Jährigen zwei Männer auf, die sich

mit einem Bolzenschneider am Schloss eines versperrten Fahrrades zu schaffen

machten. Als die beiden Männer den 15-Jährigen erblickten, gingen sie nach den

Angaben des 15-Jährigen, diesem hinterher und warfen dabei den Bolzenschneider in ein

Gebüsch. Die beiden Männer sprachen den 15-Jährigen an, ob sie seinen Hut und seine

Bauchtasche anprobieren könnten. Der 15-Jährige stimmte zu, erhielt jedoch nur den Hut

zurück. Es gelang dem 15-Jährigen seinen Geldbeutel aus der Bauchtasche zu nehmen,

welche sich einer der beiden Männer bereits umgebunden hatte.

Der andere Mann drohte, den 15-Jährigen mit dem Bolzenschneider zu schlagen, wenn

er ihnen nicht auch den Geldbeutel mit dem Geld gebe. Dabei hielt er den 15-Jährigen

fest, dieser konnte sich jedoch aus dem Griff winden und flüchten. Er verständigte die

Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung rund um den Tatort verlief erfolglos.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (Bedroher):

Männlich, 16-18 Jahre alt, ca. 180 cm, dick, südländische Erscheinung, sprach deutsch

mit Akzent; rote Jacke, Nike-Schuhe; er führte den Bolzenschneider mit sich

Täter 2 (Unterschlagung Bauchtasche):

Männlich, 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletisch, südländische Erscheinung,

Vollbart, sprach deutsch mit Akzent; grauer Jogginganzug.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.