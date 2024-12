Versuchte räuberische Erpressung in Neuhausen

Am Freitag, 20.12.2024, gegen 22:00 Uhr, traf sich eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München in der Nähe einer Grünanlage mit einem bislang unbekannten Mann, den sie zuvor auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt hatte.

Während des Treffens traten drei bislang unbekannte Täter auf die beiden zu und drängten sie in die Grünanlage neben dem Fußweg. Einer der unbekannten Täter hielt eine Schusswaffe vor und forderte Bargeld. Die 27-Jährige entfernte sich daraufhin von den Tätern und verständigte den Polizeinotruf 110. Sofort wurden über zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Täter wurden nicht angetroffen es wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die über eine Stunde andauerten. Diese Fahndung ergab bislang keine weiteren Erkenntnisse zu den unbekannten Tätern.

Der bislang unbekannte Mann, den die 27-Jährige getroffen hatte, setzte nach Angaben der Frau auch ein Reizstoffsprühgerät gegen die drei Täter ein. Der Mann entfernte sich ebenfalls und konnte bislang von der Polizei nicht angetroffen werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (mit Waffe)

Männlich, 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle kurze Haare; dunkle Daunenjacke, dunkle Hose

Täter 2 und Täter 3:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, größer als Täter 1, einer blond und dunkel gekleidet, einer trug eine helle Bauchtasche über der Schulter

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schloßschmidstraße, Birketweg und Friedenheimer Brücke (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Mann, der sich mit der 27-Jährigen getroffen hatte, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.