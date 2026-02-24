Versuchte räuberische Erpressung in Sendling

Am Samstag, 21.02.2026, gegen 00:40 Uhr, war ein 15-Jähriger mit deutscher und griechischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München zu Fuß in der Bodenehrstraße unterwegs.

In der dort befindlichen Grünanlage an der Bodenehrstraße wurde der 15-Jährige von zwei bislang unbekannten und maskierten männlichen Tätern angesprochen und mit einem Messer bedroht. Dabei forderten die beiden Täter unter Vorhalt des Messers die Herausgabe seiner mitgeführten Wertgegenstände.

Da der 15-Jährige auf die Forderung nicht einging und sich zur Wehr setzte, wurde er durch das Messer an der Hand verletzt. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort.

Nach der Tat vertraute sich der 15-Jährige einer Familienangehörigen an, welche die Polizei über diesen Vorfall informierte.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, über 18 Jahre alt, 190 cm groß, kräftige stämmige Figur, dunkle Augen, dunkler Bart unter der Lippe; schwarze hüftlange glänzende Winterjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, schwarze „Full-Face“-Maske, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose von Nike, schwarze Nike-Turnschuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, schlank; hüftlange dunkle Daunenwinterjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, schwarze Maske über Mund und Nase, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose, schwarze Nike Air-Forc- One-Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bodenehrstraße im Bereich der Grünanlage (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.